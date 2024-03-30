Астахова Плотникова (Любченко) Анна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахова Плотникова (Любченко) Анна Моисеевна

Место рождения

Гляден, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Любченко Моисей Лукич

Мать: Любченко Параскева Илларионовна

Гляден, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Аксенова Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Астахов Григорий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астахова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Астахов Григорий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астахова Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Астахов Григорий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астахова Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Астахов Григорий Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астахов Григорий Романович

Смерть
Неизвестно
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