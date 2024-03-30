Астахова Плотникова (Любченко) Анна Моисеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Аксенова Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Астахов Григорий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астахова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Астахов Григорий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астахова Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Астахов Григорий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астахова Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Астахов Григорий Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно