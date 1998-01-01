Гагарин Борис Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагарин Борис Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Гагарин Алексей Иванович

Мать: не указана

Смерть
1977
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