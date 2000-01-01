Дорошенко Галина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенко Галина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1960

Сын: Дорошенко Александр Петрович

Отец ребёнка: Дорошенко Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорошенко Владимир Петрович

Отец ребёнка: Дорошенко Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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