Дорошенко Галина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1960
Сын: Дорошенко Александр Петрович
Отец ребёнка: Дорошенко Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорошенко Владимир Петрович
Отец ребёнка: Дорошенко Петр Иванович
Смерть
Неизвестно