Дорошенко Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дорошенко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1960
Сын: Дорошенко Александр Петрович
Мать ребёнка: Дорошенко Галина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорошенко Владимир Петрович
Мать ребёнка: Дорошенко Галина Степановна
Смерть
Неизвестно