Дорошенко Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенко Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорошенко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1960

Сын: Дорошенко Александр Петрович

Мать ребёнка: Дорошенко Галина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорошенко Владимир Петрович

Мать ребёнка: Дорошенко Галина Степановна

Смерть
Неизвестно
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