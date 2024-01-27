Portnoff William Paul
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: Portnoff Paul Paul
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Julia William June
Kern County, California, USA
Рождение ребёнка
19.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Julia William June
Kern County, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Julia William June
Смерть
Неизвестно