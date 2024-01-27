Portnoff William Paul — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Portnoff William Paul

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

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Жена

Около 1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Portnoff Paul Paul

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Julia William June

Kern County, California, USA
Рождение ребёнка
19.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Julia William June

Kern County, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Julia William June

Смерть
Неизвестно
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