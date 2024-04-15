Бойченко (Царенко) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойченко (Царенко) Мария Павловна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Царенко Павел Ефимович

Мать: Царенко Евгения Никитовна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
10.02.1807

Муж: Бойко Федосей Ефимович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9S7-6?i=18&cc=4133834&cat=1013792 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CD-J?i=129&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
01.01.1809

Дочь: Бойко Евгения Федосеевна

Отец ребёнка: Бойко Федосей Ефимович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36Q-1?i=735&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
14.11.1810

Сын: Бойко Филипп Федосеевич

Отец ребёнка: Бойко Федосей Ефимович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X9-R?i=745&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
09.10.1813

Сын: Бойко Фома Федосеевич

Отец ребёнка: Бойко Федосей Ефимович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36S-Y?i=753&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
01.01.1818

Дочь: Бойко Ульяна Федосеевна

Отец ребёнка: Бойко Федосей Ефимович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3DL-L?i=776&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
16.11.1822

Дочь: Бойко Стефанида Федосеевна

Отец ребёнка: Бойко Федосей Ефимович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9S9-Z?cc=4133834&cat=1013792 Была сестра-близнец
Рождение ребёнка
16.11.1822

Дочь: Бойко Матрона Федосеевна

Отец ребёнка: Бойко Федосей Ефимович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9S9-Z?cc=4133834&cat=1013792 Была сестра-близнец
Смерть
Неизвестно
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