Бойченко (Царенко) Мария Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Царенко Павел Ефимович
Бракосочетание
10.02.1807
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9S7-6?i=18&cc=4133834&cat=1013792 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CD-J?i=129&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
01.01.1809
Дочь: Бойко Евгения Федосеевна
Отец ребёнка: Бойко Федосей Ефимович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36Q-1?i=735&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
14.11.1810
Отец ребёнка: Бойко Федосей Ефимович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X9-R?i=745&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
09.10.1813
Отец ребёнка: Бойко Федосей Ефимович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36S-Y?i=753&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
01.01.1818
Дочь: Бойко Ульяна Федосеевна
Отец ребёнка: Бойко Федосей Ефимович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3DL-L?i=776&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
16.11.1822
Дочь: Бойко Стефанида Федосеевна
Отец ребёнка: Бойко Федосей Ефимович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9S9-Z?cc=4133834&cat=1013792 Была сестра-близнец
Рождение ребёнка
16.11.1822
Дочь: Бойко Матрона Федосеевна
Отец ребёнка: Бойко Федосей Ефимович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9S9-Z?cc=4133834&cat=1013792 Была сестра-близнец
Смерть
Неизвестно