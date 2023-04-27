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van Persijn van Waterland (van Persijn van Waterland) Agnes

Место рождения

Monnickendam, North Holland Netherlands

Дата рождения

Около 1174

Дата смерти

Около 1223

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1198 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1174

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
vrouwe van Duivenvoorde
Рождение ребёнка
Около 1198

Сын: van Polanen Philips II

Отец ребёнка: van Wassenaer Philips I

Смерть
Около 1223

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