van Persijn van Waterland (van Persijn van Waterland) Agnes
Место рожденияMonnickendam, North Holland Netherlands
Дата рожденияОколо 1174
Дата смертиОколо 1223
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1174
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
vrouwe van Duivenvoorde
Рождение ребёнка
Около 1198
Отец ребёнка: van Wassenaer Philips I
Смерть
Около 1223