(Зайкова) Татьяна Демидовна 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Зайкова) Татьяна Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Зайков Деомид Павлович

Мать: Зайкова Парасковья

Место жительства
Неизвестно
Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Зайкова) Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Зайкова) Ефимия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1841

Сын: Зайков Фрол

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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