(Зайкова) Татьяна Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Зайков Деомид Павлович
Мать: Зайкова Парасковья
Место жительства
Неизвестно
Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Зайкова) Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Зайкова) Ефимия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1841
Сын: Зайков Фрол
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно