Семанова Прасковья Павловна
Место рождения
Дата рождения27.10.1913 ст.
Дата смерти21.08.1925
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1913 ст.
- № 29 о рождении 14 октября 1913 года дочери Параскевы (в честь Святой мученицы Параскевы, празднуемой церковью 14 октября) у крестьянина деревни Кривоносовской Павла Платоновича Семанова и законной ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1920
Вид учета: Российская перепись населения 1920 г. | В личных листках Переписи 1920 года Емецкой волости Холмогорского уезда Архангельской губернии записаны: по деревне Кривоносовской. По поселенческому... Показать все
Смерть
21.08.1925
Причина смерти: утонула | Сообщаем, что проверен архив Холмогорского территориального отдела агентства ЗАГС Архангельской области за период с 01.01.1920 г. по 31.12.1940 г., имеются записи актов о сме... Показать все