Березовская (Окладникова) Любовь Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1936
Дата смерти14.04.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.10.1960
Сын: Березовский Александр Валентинович
Отец ребёнка: Березовский Валентин Иннокентьевич
Рождение ребёнка
15.11.1962
Сын: Березовский Валерий Валентинович
Отец ребёнка: Березовский Валентин Иннокентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.2013