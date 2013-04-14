Березовская (Окладникова) Любовь Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березовская (Окладникова) Любовь Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1936

Дата смерти

14.04.2013

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1960

Сын: Березовский Александр Валентинович

Отец ребёнка: Березовский Валентин Иннокентьевич

Рождение ребёнка
15.11.1962

Сын: Березовский Валерий Валентинович

Отец ребёнка: Березовский Валентин Иннокентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березовский Валентин Иннокентьевич

Смерть
14.04.2013
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