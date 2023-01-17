Литовченко Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литовченко Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1953

Сын: Литовченко Александр Иванович

Мать ребёнка: Литовченко Екатерина Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литовченко Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Литовченко Екатерина Харитоновна

Марьяновка, Кировский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литовченко Николай Иванович

Мать ребёнка: Литовченко Екатерина Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цирук Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Литовченко Екатерина Харитоновна

Марьяновка, Кировский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литовченко Василий Иванович

Мать ребёнка: Литовченко Екатерина Харитоновна

Смерть
Неизвестно
Марьяновка, Кировский муниципальный район, Приморский край
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