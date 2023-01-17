Литовченко Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1953
Сын: Литовченко Александр Иванович
Мать ребёнка: Литовченко Екатерина Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литовченко Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Литовченко Екатерина Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литовченко Николай Иванович
Мать ребёнка: Литовченко Екатерина Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цирук Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Литовченко Екатерина Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литовченко Василий Иванович
Мать ребёнка: Литовченко Екатерина Харитоновна
Смерть
Неизвестно