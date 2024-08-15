Гаврилова Стефанида Афиногенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Стефанида Афиногенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.04.1912

Муж: Катков Егор (Георгий) Романов

Марьевка, Кокчетавский уезд, Акмолинская область
Поручители: По жениху - Катков Иван и Вдовин Алексей Иванов По невесте - Касаукин Пётр Фёдоров и Шумцев Георгий Трофимов
Смерть
Неизвестно

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