Гаврилова Стефанида Афиногенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.04.1912
Марьевка, Кокчетавский уезд, Акмолинская область
Поручители: По жениху - Катков Иван и Вдовин Алексей Иванов По невесте - Касаукин Пётр Фёдоров и Шумцев Георгий Трофимов
Смерть
Неизвестно