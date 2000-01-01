Елагина (Волчанецкая) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1850
Дата смерти28.02.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.09.1882
Рождение ребёнка
18.02.1886
Дочь: Елагина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Елагин Алексей Васильевич
Смерть
28.02.1886
Рождение ребёнка
?.02.1886
Дочь: Елагина Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Елагин Алексей Васильевич