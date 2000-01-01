Елагина (Волчанецкая) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елагина (Волчанецкая) Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1850

Дата смерти

28.02.1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.09.1882

Муж: Елагин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
18.02.1886

Дочь: Елагина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Елагин Алексей Васильевич

Смерть
28.02.1886
Рождение ребёнка
?.02.1886

Дочь: Елагина Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Елагин Алексей Васильевич

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