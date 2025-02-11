Кочеткова Евдокия Михайлова 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Кочеткова Евдокия Михайлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1834

умерла 10.08.1874, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Кочетков Павел Дементьев1829 г.р.
Дети
Кочетков Иван Павлов01.05.1871 г.р.
(Кочеткова) Акулина Павлова15.06.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетков Павел Дементьев

Рождение ребёнка
01.05.1871

Сын: Кочетков Иван Павлов

Отец ребёнка: Кочетков Павел Дементьев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.06.1874

Дочь: (Кочеткова) Акулина Павлова

Отец ребёнка: Кочетков Павел Дементьев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
10.08.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От поносу

Похороны
12.08.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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