Кочеткова Евдокия Михайлова
женский, родилась 1834
умерла 10.08.1874, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Кочетков Павел Дементьев1829 г.р.
Дети
Кочетков Иван Павлов01.05.1871 г.р.
(Кочеткова) Акулина Павлова15.06.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1871
Сын: Кочетков Иван Павлов
Отец ребёнка: Кочетков Павел Дементьев
Рождение ребёнка
15.06.1874
Дочь: (Кочеткова) Акулина Павлова
Отец ребёнка: Кочетков Павел Дементьев
Смерть
10.08.1874
Похороны
12.08.1874