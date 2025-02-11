Тюртиков Яков Яковлев
мужской, родился 1854, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
ОтецТюртиков Яков Степанов1823 г.р.
МатьТюртикова Евдокия Яковлева1819 г.р.
Супруги
Тюртикова Татьяна ИвановаДо 1858 г.р.
Дети
Тюртиков Василий Яковлев26.07.1876 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Тюртиков Яков Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
26.07.1876
Мать ребёнка: Тюртикова Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно