Тюртиков Яков Яковлев 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюртиков Яков Яковлев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1854, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Отец
Тюртиков Яков Степанов1823 г.р.
Мать
Тюртикова Евдокия Яковлева1819 г.р.
Супруги
Тюртикова Татьяна ИвановаДо 1858 г.р.
Дети
Тюртиков Василий Яковлев26.07.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Тюртиков Яков Степанов

Мать: Тюртикова Евдокия Яковлева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюртикова Татьяна Иванова

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

1

Рождение ребёнка
26.07.1876

Сын: Тюртиков Василий Яковлев

Мать ребёнка: Тюртикова Татьяна Иванова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.