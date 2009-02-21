Дагиль Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дагиль Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1969

Дата смерти

21.02.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1969 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дагиль (Журавская) Валентина

Рождение ребёнка
15.02.1991

Сын: Дагиль Николай

Мать ребёнка: Дагиль (Журавская) Валентина

Рождение ребёнка
20.06.1993

Сын: Дагиль Алексей

Мать ребёнка: Дагиль (Журавская) Валентина

Смерть
21.02.2009

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