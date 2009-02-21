Дагиль Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1969
Дата смерти21.02.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1991
Сын: Дагиль Николай
Мать ребёнка: Дагиль (Журавская) Валентина
Рождение ребёнка
20.06.1993
Сын: Дагиль Алексей
Мать ребёнка: Дагиль (Журавская) Валентина
Смерть
21.02.2009