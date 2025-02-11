(Сверлова) Степанида Прохорова
женский, родилась 29.10.1877, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 01.04.1878, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСверлов (Саулин) Прохор Савельев1847 г.р.
МатьСверлова (Воронина) Пелагея Иванова1849 г.р.
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Рождение
29.10.1877
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.04.1878
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область