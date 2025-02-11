(Сверлова) Степанида Прохорова 29.10.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

(Сверлова) Степанида Прохорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 29.10.1877, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 01.04.1878, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Сверлов (Саулин) Прохор Савельев1847 г.р.
Мать
Сверлова (Воронина) Пелагея Иванова1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1877

Отец: Сверлов (Саулин) Прохор Савельев

Мать: Сверлова (Воронина) Пелагея Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
01.04.1878
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: В молодом возрасте | Натурально

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