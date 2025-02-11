Данчев Харлампий Кузьмин
мужской, родился 1848, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецДанчев Кузьма Иванов1814 г.р.
МатьДанчева Анна Емельянова1814 г.р.
Супруги
Данчева Евдокия ВасильеваДо 1853 г.р.
Дети
Данчев Потап Харлампиев07.12.1871 г.р.
Иван Харлампиев16.07.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Данчев Кузьма Иванов
Мать: Данчева Анна Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
07.12.1871
Мать ребёнка: Данчева Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
16.07.1874
Сын: Иван Харлампиев
Мать ребёнка: Данчева Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно