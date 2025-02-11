Данчев Харлампий Кузьмин 1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Данчев Харлампий Кузьмин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1848, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Данчев Кузьма Иванов1814 г.р.
Мать
Данчева Анна Емельянова1814 г.р.
Супруги
Данчева Евдокия ВасильеваДо 1853 г.р.
Дети
Данчев Потап Харлампиев07.12.1871 г.р.
Иван Харлампиев16.07.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Данчев Кузьма Иванов

Мать: Данчева Анна Емельянова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данчева Евдокия Васильева

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

14

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13

Рождение ребёнка
07.12.1871

Сын: Данчев Потап Харлампиев

Мать ребёнка: Данчева Евдокия Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.07.1874

Сын: Иван Харлампиев

Мать ребёнка: Данчева Евдокия Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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