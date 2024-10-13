Грошикова (Абажганкина) Елена Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1869
Рождение ребёнка
11.09.1871
Сын: Спирин (Грошиков) Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Грошиков Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
15.07.1873
Дочь: Грошикова (Грошикова) Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Грошиков Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
20.04.1877
Дочь: Грошикова (Грошикова) Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Грошиков Тимофей Федорович
Смерть
Неизвестно