Грошикова (Абажганкина) Елена Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошикова (Абажганкина) Елена Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1869

Муж: Грошиков Тимофей Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.09.1871

Сын: Спирин (Грошиков) Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Грошиков Тимофей Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.07.1873

Дочь: Грошикова (Грошикова) Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Грошиков Тимофей Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.04.1877

Дочь: Грошикова (Грошикова) Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Грошиков Тимофей Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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