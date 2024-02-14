Зиннатуллин Шарифулла
Место рожденияд.Алькеево Буинского р-на
Дата рождения1898
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Зинатуллин Шарифулла Зинатуллович красноармеец Дата рождения __.__.1898 Место рождения Татарская АССР, д. Альметьево Дата выбытия __.03.1943 Причина выбытия пропал без вести Источник информации ВК Рес... Показать все
Рождение ребёнка
1939
Сын: Зиннатуллин Хужжат Шарафулла Улы
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.03.1943