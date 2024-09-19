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(Демьянова) Ольга Фомина

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.07.1884 ст.

Дата смерти

25.08.1884 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1884 ст.

Отец: Фома Демьянов

Мать: Елизавета Никифорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Фома Демьянов и законная его жена Елизавета Никифорова,оба православные
Крещение
05.07.1884 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Петр Патрикеев и той же деревни крестьянская вдова Афанасия Михайлова
Смерть
25.08.1884 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой

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