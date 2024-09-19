(Демьянова) Ольга Фомина
Место рождения
Дата рождения03.07.1884 ст.
Дата смерти25.08.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.07.1884 ст.
Отец: Фома Демьянов
Мать: Елизавета Никифорова
Деревни Нератовки крестьянин Фома Демьянов и законная его жена Елизавета Никифорова,оба православные
Крещение
05.07.1884 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Петр Патрикеев и той же деревни крестьянская вдова Афанасия Михайлова
Смерть
25.08.1884 ст.
от младенческой