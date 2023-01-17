Бычкова Евдокия Стахиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Бабикова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Бычков Яков Ульянович
Рождение ребёнка
?.09.1804
Отец ребёнка: Бычков Яков Ульянович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Бычков Яков Ульянович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Бычков Яков Ульянович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Домника Яковлевна
Отец ребёнка: Бычков Яков Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно