Бычкова Евдокия Стахиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова Евдокия Стахиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Бабикова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Бычков Яков Ульянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1804

Сын: Бычков Роман Яковлевич

Отец ребёнка: Бычков Яков Ульянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Бычков Яков Ульянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Бычков Яков Ульянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Домника Яковлевна

Отец ребёнка: Бычков Яков Ульянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Яков Ульянович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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