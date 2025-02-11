Сарайкин Иван Григорьевич 1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Сарайкин Иван Григорьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1873, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Сарайкин Григорий Федорович1845 г.р.
Супруги
Сарайкина Прасковья Фадеевна Коновалова1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Сарайкин Григорий Федорович

Мать: ?

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
20.01.1893

Жена: Сарайкина Прасковья Фадеевна Коновалова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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