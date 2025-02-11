Сарайкин Иван Григорьевич
мужской, родился 1873, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецСарайкин Григорий Федорович1845 г.р.
Супруги
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Сарайкин Григорий Федорович
Мать: ?
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.01.1893
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно