Siirala (Siukonen) Varpu Sisko
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1925
Дата смерти06.06.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Siirala Martti Olavi
Бракосочетание
28.02.1948
Муж: Siirala Martti Olavi
Смерть
06.06.2017