Siirala (Siukonen) Varpu Sisko — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Siirala (Siukonen) Varpu Sisko

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1925

Дата смерти

06.06.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Siirala Martti Olavi

Бракосочетание
28.02.1948

Муж: Siirala Martti Olavi

Смерть
06.06.2017

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