Степанова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Иван Федорович

Рождение ребёнка
21.03.1912

Дочь: (Степанова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Степанов Иван Федорович

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание Посемейные списки 1910г
Смерть
Неизвестно

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