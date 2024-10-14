Степанова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1912
Дочь: (Степанова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Степанов Иван Федорович
Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание Посемейные списки 1910г
Смерть
Неизвестно