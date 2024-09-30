Прасковья (Параскева) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Бракосочетание
19.10.1847
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ольга Ионовна
Отец ребёнка: Максимов Ион Максимович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ирина (Арина) Ионовна
Отец ребёнка: Максимов Ион Максимович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Варвара Ионовна
Отец ребёнка: Максимов Ион Максимович
Рождение ребёнка
19.04.1856
Отец ребёнка: Максимов Ион Максимович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Максимов Ион Максимович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Акилина (Акулина) Ионовна
Отец ребёнка: Максимов Ион Максимович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Максимов Григорий Ионович
Отец ребёнка: Максимов Ион Максимович
Смерть
Неизвестно