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Прасковья (Параскева) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: Фокина-Парфенова Марина Ивановна

Бракосочетание
19.10.1847

Муж: Максимов Ион Максимович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ольга Ионовна

Отец ребёнка: Максимов Ион Максимович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ирина (Арина) Ионовна

Отец ребёнка: Максимов Ион Максимович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Варвара Ионовна

Отец ребёнка: Максимов Ион Максимович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.04.1856

Сын: Максимов Василий Ионович

Отец ребёнка: Максимов Ион Максимович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Максимов Фома Ионович

Отец ребёнка: Максимов Ион Максимович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Акилина (Акулина) Ионовна

Отец ребёнка: Максимов Ион Максимович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Максимов Григорий Ионович

Отец ребёнка: Максимов Ион Максимович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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