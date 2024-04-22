Сессаревский Федор
Место рождения
Дата рождения01.04.1831
Дата смерти1868
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1831
Рождение ребёнка
09.10.1858
Сын: Сессаревский Дмитрий
Мать ребёнка: Сессаревская Прасковья Васильевна
Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.06.1862
Сын: Сессаревский Василий
Мать ребёнка: Сессаревская Прасковья Васильевна
Смерть
1868