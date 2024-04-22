Сессаревский Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сессаревский Федор

Место рождения

Кашира, Кашира, Московская область

Дата рождения

01.04.1831

Дата смерти

1868

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1831

Отец: Сессаревский Симеон Маркович (?)

Мать: Сессаревская Надежда Николаевна

Кашира, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
09.10.1858

Сын: Сессаревский Дмитрий

Мать ребёнка: Сессаревская Прасковья Васильевна

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.06.1862

Сын: Сессаревский Василий

Мать ребёнка: Сессаревская Прасковья Васильевна

Смерть
1868
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