Сессаревский Симеон Маркович (?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиПосле 1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Сессар Марк
Рождение ребёнка
14.03.1814
Сын: Сессаревский Марк
Мать ребёнка: Сессаревская NN
Рождение ребёнка
18.03.1815
Сын: Сессаревский Алексей
Мать ребёнка: Сессаревская NN
Рождение ребёнка
20.02.1816
Сын: Сессаревский Лев
Мать ребёнка: Сессаревская NN
Рождение ребёнка
12.02.1818
Сын: Сессаревский Паисий
Мать ребёнка: Сессаревская NN
Рождение ребёнка
22.01.1820
Сын: Сессаревский Виктор
Мать ребёнка: Сессаревская NN
Рождение ребёнка
16.02.1821
Сын: Сессаревский Эраст
Мать ребёнка: Сессаревская NN
Рождение ребёнка
13.07.1823
Мать ребёнка: Сессаревская NN
Рождение ребёнка
01.04.1831
Сын: Сессаревский Федор
Мать ребёнка: Сессаревская Надежда Николаевна
Кашира, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сессаревская Надежда Николаевна
Смерть
После 1833