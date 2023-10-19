Сессаревский Симеон Маркович (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сессаревский Симеон Маркович (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

После 1833

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Сессар Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1814

Сын: Сессаревский Марк

Мать ребёнка: Сессаревская NN

Рождение ребёнка
18.03.1815

Сын: Сессаревский Алексей

Мать ребёнка: Сессаревская NN

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.02.1816

Сын: Сессаревский Лев

Мать ребёнка: Сессаревская NN

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.02.1818

Сын: Сессаревский Паисий

Мать ребёнка: Сессаревская NN

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.01.1820

Сын: Сессаревский Виктор

Мать ребёнка: Сессаревская NN

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.02.1821

Сын: Сессаревский Эраст

Мать ребёнка: Сессаревская NN

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.07.1823

Сын: Сессаревский Владимир

Мать ребёнка: Сессаревская NN

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1831

Сын: Сессаревский Федор

Мать ребёнка: Сессаревская Надежда Николаевна

Кашира, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сессаревская Надежда Николаевна

Смерть
После 1833
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