Хисамов Асадулла Гайнуллович
Место рождения
Дата рождения21.07.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1955
Отец: Хисамов Гайнулла
Мать: Җиhaния
Рождение ребёнка
29.01.1978
Дочь: Гульназ
Мать ребёнка: Гафиятуллина Гульфия Ульфатовна
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1981
Сын: Хисамов Ильнар Асадуллович
Мать ребёнка: Гафиятуллина Гульфия Ульфатовна
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)