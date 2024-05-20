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Хисамов Асадулла Гайнуллович

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Место рождения

Татарская Токмакла, Чистопольский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

21.07.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1955

Отец: Хисамов Гайнулла

Мать: Җиhaния

Татарская Токмакла, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1978

Дочь: Гульназ

Мать ребёнка: Гафиятуллина Гульфия Ульфатовна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1981

Сын: Хисамов Ильнар Асадуллович

Мать ребёнка: Гафиятуллина Гульфия Ульфатовна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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