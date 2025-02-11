Занина Гликерия Яковлева
женский, родилась До 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Занин Михаил Павлов1844 г.р.
Дети
Занин Василий Михайлов05.04.1871 г.р.
Занин Гаврила Михайлов06.07.1872 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Занин Михаил Павлов
Рождение ребёнка
05.04.1871
Отец ребёнка: Занин Михаил Павлов
Рождение ребёнка
06.07.1872
Отец ребёнка: Занин Михаил Павлов
Рождение ребёнка
03.08.1876
Дочь: (Занина) Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Занин Михаил Павлов
Смерть
Неизвестно