Занина Гликерия Яковлева До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Занина Гликерия Яковлева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Занин Михаил Павлов1844 г.р.
Дети
Занин Василий Михайлов05.04.1871 г.р.
Занин Гаврила Михайлов06.07.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Занин Михаил Павлов

Рождение ребёнка
05.04.1871

Сын: Занин Василий Михайлов

Отец ребёнка: Занин Михаил Павлов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.07.1872

Сын: Занин Гаврила Михайлов

Отец ребёнка: Занин Михаил Павлов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.08.1876

Дочь: (Занина) Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Занин Михаил Павлов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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