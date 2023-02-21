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(Задумкина) Евстолия Николаевна
(Задумкина) Евстолия Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Задумкин Николай Николаевич
1887 г.р.
Мать
Задумкина (Подхомутова) Клавдия Ивановна
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Задумкин Николай Николаевич
Мать:
Задумкина Клавдия Ивановна
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