Дагба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дагба

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цыден

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доржо

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володя 2

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люся

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Мать ребёнка: не указана

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