Дагба
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цыден
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доржо
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володя 2
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люся
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Мать ребёнка: не указана