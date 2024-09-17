Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смертиПосле 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802
Отец: Василий
Мать: Ульяна Антоновна
Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 10
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Александровна
Мать ребёнка: Ксения Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Сын: Иван Александрович
Мать ребёнка: Ксения Васильевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1825 год | 13 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 10
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Сын: Севров Федор Александрович
Мать ребёнка: Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Сын: Севров Фирс Александрович
Мать ребёнка: Ксения Васильевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 13
Смерть
После 1830