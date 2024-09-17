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ГлавнаяЛюдиАлександр Васильевич

Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

После 1830

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Вычислено 1760 г.р.

Жена

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: Василий

Мать: Ульяна Антоновна

Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 10
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Александровна

Мать ребёнка: Ксения Васильевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Иван Александрович

Мать ребёнка: Ксения Васильевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1825 год | 13 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 10
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Севров Федор Александрович

Мать ребёнка: Ксения Васильевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Севров Фирс Александрович

Мать ребёнка: Ксения Васильевна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 13
Смерть
После 1830

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