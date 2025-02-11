Кудряшов Константин Степанович 20.05.1898 — найти родственников по фамилии на Familio

Кудряшов Константин Степанович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 20.05.1898, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 19.07.1898, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
(Кистанова) Харистина Кристина Абраамовна06.10.1872 г.р.
Отец
Кудряшов Степан Семенович29.07.1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1898

Отец: Кудряшов Степан Семенович

Мать: (Кистанова) Харистина Кристина Абраамовна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
19.07.1898
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: от поноса

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