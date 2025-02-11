Кудряшов Константин Степанович
мужской, родился 20.05.1898, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 19.07.1898, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать(Кистанова) Харистина Кристина Абраамовна06.10.1872 г.р.
ОтецКудряшов Степан Семенович29.07.1870 г.р.
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Рождение
20.05.1898
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
19.07.1898
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область