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Мещеряков Юрий Васильевич
Мещеряков Юрий Васильевич
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Место рождения
Старая Купавна
, Богородский, Московская область
Дата рождения
1950
Дата смерти
1952
Пол
Мужской
Отец
Смирнов Василий Павлович
1908 г.р.
Мать
Мещерякова Анна Степановна
Около 1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Смирнов Василий Павлович
Мать:
Мещерякова Анна Степановна
Старая Купавна
, Богородский, Московская область
Смерть
1952
Старая Купавна
, Богородский, Московская область
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