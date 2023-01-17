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Мещеряков Юрий Васильевич

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

1950

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Около 1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Смирнов Василий Павлович

Мать: Мещерякова Анна Степановна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
1952
Старая Купавна, Богородский, Московская область
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