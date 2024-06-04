Санатырева (Чекенева) Агафья Филиппова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Санатырева) Ефимия Иванова
Отец ребёнка: Санатырев Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Санатырев Иван Петров
Бракосочетание
06.02.1852
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Кочетков Петр Луппов
Отец ребёнка: Брызгалов (Кочетков) Луппа Никитин
Смерть
После 1857