Санатырева (Чекенева) Агафья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санатырева (Чекенева) Агафья Филиппова

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Чекенев (Ермохин) Филипп Васильев

Мать: Ермохина (Чекенева) Евдокия (Авдотья) Никифорова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санатырев Иван Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Санатырева) Ефимия Иванова

Отец ребёнка: Санатырев Иван Петров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Санатырев Иван Иванов

Отец ребёнка: Санатырев Иван Петров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.02.1852

Муж: Брызгалов (Кочетков) Луппа Никитин

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Кочетков Петр Луппов

Отец ребёнка: Брызгалов (Кочетков) Луппа Никитин

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857

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