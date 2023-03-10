Солодовников Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников Татьяна

Солодовников Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.?.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
г.Казань

Мы используем куки для улучшения работы сайта.