Сысоева Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1960
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Сын: Сысоев Susoev Данила Леонтьевич
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Леонтий Маркелович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1881
Сын: Сысоев Susoev Яков Леонтьевич
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Леонтий Маркелович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Леонтий Маркелович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1885
Сын: Сысоев Susoev Тимофей Леонтьевич
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Леонтий Маркелович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Смерть
Неизвестно