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Сысоева Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879

Сын: Сысоев Susoev Данила Леонтьевич

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Леонтий Маркелович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1881

Сын: Сысоев Susoev Яков Леонтьевич

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Леонтий Маркелович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Леонтий Маркелович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1885

Сын: Сысоев Susoev Тимофей Леонтьевич

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Леонтий Маркелович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение
После 1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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