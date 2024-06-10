Емелин Сергей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1970
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.09.1991
Дочь: Ермакова (Емелина) Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Емелина (Косинова) Любовь Васильевна
Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.11.1992
Мать ребёнка: Емелина (Косинова) Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
11.05.2007
Дочь: (Емелина) Полина Сергеевна
Мать ребёнка: Емелина (Косинова) Любовь Васильевна