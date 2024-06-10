Емелин Сергей Валерьевич 28.12.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Емелин Сергей Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1970

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1970

Отец: Емелин Валерий Иванович

Мать: Емелина (Юркова) Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емелина (Косинова) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
21.09.1991

Дочь: Ермакова (Емелина) Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Емелина (Косинова) Любовь Васильевна

Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.11.1992

Сын: Емелин Валерий Сергеевич

Мать ребёнка: Емелина (Косинова) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
11.05.2007

Дочь: (Емелина) Полина Сергеевна

Мать ребёнка: Емелина (Косинова) Любовь Васильевна

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