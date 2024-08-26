Трезубов Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1649
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649
Отец: не указан
Мать: не указана
https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейский-уезд/1719-перепись
Рождение ребёнка
1704
Сын: Трезубов Матвей Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейский-уезд/1719-перепись#h.68bvdurf2zbh
Смерть
Неизвестно