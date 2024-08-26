Трезубов Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трезубов Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1649

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649

Отец: не указан

Мать: не указана

https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейский-уезд/1719-перепись
Рождение ребёнка
1704

Сын: Трезубов Матвей Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейский-уезд/1719-перепись#h.68bvdurf2zbh
Смерть
Неизвестно

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