Воинов Кондрат Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Воинов Николай Иванович
Мать: Воинова Салмонида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1857
Дочь: Жарикова (Воинова) Анастасия Кондратьевна
Мать ребёнка: Воинова Параскева Алексеевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно