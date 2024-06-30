Воинов Кондрат Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинов Кондрат Николаевич

Воинов Кондрат Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Воинов Николай Иванович

Мать: Воинова Салмонида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинова Параскева Алексеевна

Рождение ребёнка
03.11.1857

Дочь: Жарикова (Воинова) Анастасия Кондратьевна

Мать ребёнка: Воинова Параскева Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.