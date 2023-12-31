Арлова (Сушкова) Васса Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арлова (Сушкова) Васса Еремеева

Место рождения

Хмелевская слобода

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арлов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Арлов) Дарья Иванова

Отец ребёнка: Арлов Иван Иванов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Арлов Терентий Иванов

Отец ребёнка: Арлов Иван Иванов

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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