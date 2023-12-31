Арлова (Сушкова) Васса Еремеева
Место рожденияХмелевская слобода
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арлов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Арлов) Дарья Иванова
Отец ребёнка: Арлов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Арлов Иван Иванов
Смерть
Неизвестно