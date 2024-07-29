Бургий Николай Константинович 07.08.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бургий Николай Константинович

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Место рождения

Надежная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

07.08.1931

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1931

Отец: Бугрий Константин Андреевич

Мать: Бугрий Александра Григорьевна

Надежная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
17.03.1956

Жена: Бугрий (Антипьева) Галина Григорьевна

Некрасовский поссовет Краснополянского района
Рождение ребёнка
24.03.1957

Дочь: Степанова (Бугрий) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Бугрий (Антипьева) Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
22.04.1965

Сын: Бугрий Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Бугрий (Антипьева) Галина Григорьевна

Смерть
2009

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