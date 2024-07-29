Бургий Николай Константинович
Место рождения
Дата рождения07.08.1931
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1931
Бракосочетание
17.03.1956
Некрасовский поссовет Краснополянского района
Рождение ребёнка
24.03.1957
Дочь: Степанова (Бугрий) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Бугрий (Антипьева) Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
22.04.1965
Сын: Бугрий Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Бугрий (Антипьева) Галина Григорьевна
Смерть
2009