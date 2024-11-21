Киселева (Бельчикова) Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти10.08.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1874
Рождение ребёнка
16.11.1875
Дочь: Лепина (Киселева) Екатерина Митрофановна
Отец ребёнка: Киселев Митрофан Данилович
Рождение ребёнка
04.01.1882
Дочь: Воронина (Киселева) Татьяна Митрофановна
Отец ребёнка: Киселев Митрофан Данилович
Рождение ребёнка
17.03.1885
Сын: Киселев Гавриил Митрофанович
Отец ребёнка: Киселев Митрофан Данилович
Рождение ребёнка
15.08.1890
Сын: Киселев Петр Митрофанович
Отец ребёнка: Киселев Митрофан Данилович
Рождение ребёнка
01.09.1896
Дочь: Жеребцова (Киселева) Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Киселев Митрофан Данилович
Смерть
10.08.1908