Киселева (Бельчикова) Александра Тимофеевна 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Киселева (Бельчикова) Александра Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

10.08.1908

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1874

Муж: Киселев Митрофан Данилович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.11.1875

Дочь: Лепина (Киселева) Екатерина Митрофановна

Отец ребёнка: Киселев Митрофан Данилович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.01.1882

Дочь: Воронина (Киселева) Татьяна Митрофановна

Отец ребёнка: Киселев Митрофан Данилович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.03.1885

Сын: Киселев Гавриил Митрофанович

Отец ребёнка: Киселев Митрофан Данилович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.08.1890

Сын: Киселев Петр Митрофанович

Отец ребёнка: Киселев Митрофан Данилович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.09.1896

Дочь: Жеребцова (Киселева) Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Киселев Митрофан Данилович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
10.08.1908
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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