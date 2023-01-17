Садков Петр Фомин
Место рождениясело Сосновка Чистопольского уезда
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Садков Фома
Мать: не указана
село Сосновка Чистопольского уезда
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Садкова Татьяна Зотьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Садкова Татьяна Зотьевна
Смерть
1845
Тарбеевка, Дмитриевская волость, Уфимский уезд