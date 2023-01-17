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Садков Петр Фомин

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Место рождения

село Сосновка Чистопольского уезда

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Садков Фома

Мать: не указана

село Сосновка Чистопольского уезда
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Садков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Садкова Татьяна Зотьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садкова Татьяна Зотьевна

Смерть
1845
Тарбеевка, Дмитриевская волость, Уфимский уезд
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