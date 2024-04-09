Спирин Лука Елисеев
Место рождениядеревня Лугавская, Шушенская волость, Минусинский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Спирин Егор Лукич
Мать ребёнка: (Потылицына) Матрона Прохорова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Спирин Ефим Лукич
Мать ребёнка: (Потылицына) Матрона Прохорова
Смерть
Неизвестно