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Спирин Лука Елисеев

Место рождения

деревня Лугавская, Шушенская волость, Минусинский уезд, Енисейская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Потылицына) Матрона Прохорова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Спирин Егор Лукич

Мать ребёнка: (Потылицына) Матрона Прохорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1834

Сын: Спирин Ефим Лукич

Мать ребёнка: (Потылицына) Матрона Прохорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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