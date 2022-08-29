Меньщикова (Зобнина) Ксения Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова (Зобнина) Ксения Кузьминична

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1842

Муж: Меньщиков Спиридон

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Меньщикова) Параскева

Отец ребёнка: Меньщиков Спиридон

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Меньщиков Алексей

Отец ребёнка: Меньщиков Спиридон

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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