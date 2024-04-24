Чупрова Прасковья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Чупров Григорий Иович
Мать: Чупрова Мария Филипповна
Работа или профессия
Неизвестно
коми
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1897
Вид учета: Всероссийская перепись населения 1897 г. | Алексей Иович -хозяин, собственный двор, дом с железной крышей, 33 года ,его жена Анна Аникимовна, 25 лет, его сын Михаил, 4 года, его дочь Алекса... Показать все
Смерть
Неизвестно