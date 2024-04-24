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Чупрова Прасковья Григорьевна

Место рождения

Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Чупров Григорий Иович

Мать: Чупрова Мария Филипповна

Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Работа или профессия
Неизвестно
коми
Место жительства
Неизвестно
Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Место жительства
1897
Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Вид учета: Всероссийская перепись населения 1897 г. | Алексей Иович -хозяин, собственный двор, дом с железной крышей, 33 года ,его жена Анна Аникимовна, 25 лет, его сын Михаил, 4 года, его дочь Алекса... Показать все
Смерть
Неизвестно
Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми

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