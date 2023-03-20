Румянцев Дмитрий Иванович
мужской, родился Неизвестно
умер 1942
Супруги
Румянцева (Карпова) Дарья1860 г.р.
Дети
Румянцев Николай Дмитриевич1897 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Румянцев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Румянцева (Карпова) Дарья
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Пудикова (Румянцева) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Румянцева (Карпова) Дарья
Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1904
Сын: Румянцев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Румянцева (Карпова) Дарья
Рождение ребёнка
1909
Сын: Румянцев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Румянцева (Карпова) Дарья
Смерть
1942