Румянцев Дмитрий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Румянцев Дмитрий Иванович

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился Неизвестно

умер 1942

Супруги
Румянцева (Карпова) Дарья1860 г.р.
Дети
Румянцев Николай Дмитриевич1897 г.р.
Пудикова (Румянцева) Мария Дмитриевна1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева (Карпова) Дарья

Рождение ребёнка
1897

Сын: Румянцев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Румянцева (Карпова) Дарья

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Пудикова (Румянцева) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Румянцева (Карпова) Дарья

Ярославская губерния

Рождение ребёнка
1904

Сын: Румянцев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Румянцева (Карпова) Дарья

Рождение ребёнка
1909

Сын: Румянцев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Румянцева (Карпова) Дарья

Смерть
1942

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