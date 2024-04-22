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Семенов Павел Даниилович

Место рождения

Зямбай, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

23.06.1851 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Семенов Даниил Федорович

Мать: Пелагея Афанасьевна

Зямбай, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Семенов Александр Павлович

Мать ребёнка: Александра Николаевна (Никоновна)

Рождение ребёнка
1838

Сын: Семенов Ефим Павлович

Мать ребёнка: Александра Николаевна (Никоновна)

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Семенова Стефанида Павловна

Мать ребёнка: Александра Николаевна (Никоновна)

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Семенова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Александра Николаевна (Никоновна)

Рождение ребёнка
02.01.1851 ст.

Сын: Семенов Филипп Павлович

Мать ребёнка: Александра Николаевна (Никоновна)

Зямбай, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Николаевна (Никоновна)

Смерть
23.06.1851 ст.
Зямбай, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
от горячки
Похороны
25.06.1851 ст.
Парзи, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
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