Семенов Павел Даниилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти23.06.1851 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Семенов Даниил Федорович
Мать: Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Семенов Александр Павлович
Мать ребёнка: Александра Николаевна (Никоновна)
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Александра Николаевна (Никоновна)
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Семенова Стефанида Павловна
Мать ребёнка: Александра Николаевна (Никоновна)
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Семенова Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Александра Николаевна (Никоновна)
Рождение ребёнка
02.01.1851 ст.
Мать ребёнка: Александра Николаевна (Никоновна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.06.1851 ст.
от горячки
Похороны
25.06.1851 ст.
Парзи, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика